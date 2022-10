Ein Mindestmaß an Corona-Vorsicht ist nicht zu viel verlangt

Plus Corona ist wieder voll da. Für die allermeisten hat das Virus an Schrecken verloren, für alle aber nicht. Die Schwachen zu schützen, darum wird es nun vor allem gehen.

Präsent war es immer, nun aber auch wieder unübersehbar. Zuletzt fristete das Coronavirus in der öffentlichen Wahrnehmung ein Nischendasein, das ist nun vorbei - wohl aus schlichter Betroffenheit. Reihum stecken sich momentan Augsburgerinnen und Augsburger an und erkranken. Für die allermeisten Betroffenen ist dies eine unangenehme, aber bei Weitem nicht lebensgefährdende Erfahrung. Doch auch wenn der große Schrecken der Pandemie vorüber ist, lohnt es sich, in den kommenden Wochen ein Mindestmaß an Vorsicht walten zu lassen.

