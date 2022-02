Eine Impfpflicht kann kaum kontrolliert werden

Plus Die berufsbezogene Impfpflicht hat viel Ärger bei den Betroffenen in Augsburg ausgelöst. Auch die Gesundheitsämter dürften mäßig begeistert sein.

Um ihre Beschäftigten zum Impfen zu motivieren, setzen die Arbeitgeber im Gesundheitswesen vor allem auf Beratung und Gesprächsangebote - etwa mit Medizinern. Die Impfpflicht mit Zwang oder gar Drohungen durchzusetzen, ist verständlicherweise nicht ihr Anspruch. Denn sie wollen ihr Personal aus vielen Gründen halten. Gerade in Pflegeberufen ist die Situation sehr angespannt, da kommt es auf jede Kraft, jede helfende Hand an. Festzustellen ist auch, dass die bevorstehende Impfpflicht die Bereitschaft, sich immunisieren zu lassen, verstärkt hat. Mutmaßlich sind noch weitere Mitarbeitende zum Piks bereit, wenn demnächst mit dem Präparat Novavax ein sogenannter Totimpfstoff auf den Markt kommt.