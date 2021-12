Eine Innenstadt mit neuen Leerständen kann niemand wollen

Plus Der Einzelhandel klagt über einzähes Weihnachtsgeschäft. Für manche Läden geht es um die Existenz. Dabei haben es die Kunden in der Hand, wo sie einkaufen.

Wer vor gut einem Jahr nicht rechtzeitig mit seinen Weihnachtsgeschenken dran war, hatte ein Problem. Ab Mitte Dezember waren alle Läden dicht und ohne Kinderspielzeug und Geschenkartikel im Sortiment mancher Lebensmitel- oder Drogeriemärkte und natürlich die omnipräsenten Versandhändler, hätte es wohl in manchen Familien lange Gesichter unter dem Weihnachtsbaum gegeben.