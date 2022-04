Eine Kampfansage an Wohnraum-Spekulanten in Augsburg

Plus Die Stadt Augsburg will mit einer neuen Satzung rechtlich gegen Leerstände vorgehen. Ein Blick nach München zeigt: Das bringt was.

München hat es, in Augsburg soll es kommen: Ein rechtliches Instrument, um gegen Immobilieneigentümer vorzugehen, die ihre Wohnungen länger ohne triftige Gründe leer stehen lassen. Die Rede ist von der "Zweckentfremdungssatzung". Sie gibt der Stadt eine Handhabe, Leerstände wieder auf den Markt zu bringen. Und sie hilft auch gegen einen zweiten Missstand: Die Vermietung von regulären Wohnungen an Touristen, weil das lukrativer ist. Beide Probleme haben in Augsburg nicht die Dimension wie in München. Ein Blick nach München zeigt aber, was ein solches Instrument bringen kann.

