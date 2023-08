Eine marode Stadtmauer in Augsburg darf kein Dauerzustand sein

Plus Das Bürgerfest rückt die historische Stadtbefestigung wieder ins Bewusstsein. Die Stadt Augsburg ist gut beraten, diese Substanz zu erhalten.

Die Reste der Augsburger Stadtbefestigung konzentrieren sich heute auf vier Kilometer. Im 16. Jahrhundert dürfte die Stadtmauer mehr als 100 Türme gehabt haben und umfasste die ganze Stadt, die damals freilich kleiner war als heute. Der letzte Ausbau erfolgte im Jahr 1809. Doch irgendwann wurde die Mauer angesichts neuer Waffen unnütz und war für die Stadtentwicklung hinderlich. Im Zuge der Stadterweiterung beseitigte man ab 1860 die Stadtmauer größtenteils. Auch mehrere Tore verschwanden. Heute stehen noch vier historische Tore sowie das Fischertor, das in seiner heutigen Form aber erst 1924/25 völlig verändert aufgebaut wurde.

Der Blick auf die Geschichte macht deutlich, dass der Erhalt der verbliebenen Teile der Stadtmauer eine wichtige Aufgabe ist - und bleiben muss. Die Stadt Augsburg ist gut beraten, die alten Bauwerke nicht aufzugeben, sondern zu erhalten, auch wenn dies mit hohen Kosten verbunden ist. Für den zweiten Bauabschnitt der maroden Mauer in der Thommstraße ist ein Millionenbetrag aufzubringen.