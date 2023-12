Eine Million an Übernachtungen ist eine Hausnummer

Plus Man darf sich aber nicht blenden lassen: Augsburg hatte einen Nachholbedarf. Für Gäste gibt es eine erfreuliche Entwicklung, für Hoteliers weniger.

Erstmals wird in einem Jahr mehr als eine Million an Übernachtungen in Augsburg gezählt. Dies ist für den Wirtschaftsstandort eine erfreuliche Nachricht, weil Hotelgäste oft auch außerhalb des Hotels Geld ausgeben. Davon profitieren Händler, Gastronomen sowie Sport- und Kulturveranstalter. Das Angebot an Hotelbetten ist in den zurückliegenden Jahren ausgebaut worden. Die Investoren haben an einen Erfolg in Augsburg geglaubt. Ihre Rechnung könnte insofern aufgehen.

Wegfall von drei internationalen Messen bringt Kalkulation der Hotellerie durcheinander

In der Hotelbranche gibt es andererseits eine Entwicklung, die nach wie vor schmerzt. Augsburg hat in vergleichsweise kurzer Zeit drei internationale Messen (Grindtec, Americana und Interlift) verloren. Aussteller und Besucher sorgten in früheren Jahren für voll ausgelastete Hotels in der Region. Weil die Nachfrage extrem hoch war, zogen auch die Hotelpreise dementsprechend an. Hoteliers wussten, dass Gäste bereit waren, während der Messezeit auch hohe Preise zu akzeptieren. Akzeptieren mussten, denn Alternativen gab es kaum. Für die Hoteliers waren diese Einnahmen ein wichtiger Baustein in der Jahreskalkulation. Die Messe Augsburg hat zwar neue Veranstaltungen akquiriert, die aber gegenwärtig kleiner ausfallen als die drei international renommierten Messen.

