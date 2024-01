Eine Schließung von Karstadt wäre ein Verlust für Augsburgs Innenstadt

Plus Nach der dritten Insolvenz soll Galeria Karstadt Kaufhof dennoch eine Chance auf Fortbestand haben. Daran zu glauben, fällt aber zunehmend schwer.

Die dritte Insolvenz innerhalb weniger Jahre macht es zunehmend schwieriger, an einen erfolgreichen Fortbestand von Galeria Karstadt zu glauben. Auch wenn diesmal die Insolvenz der Mutter Signa ausschlaggebend ist, bleibt die Frage, ob sich wirklich ein Investor finden lässt, der das Warenhaus mit seiner zuletzt bewegten Geschichte übernimmt und erfolgreich in die Zukunft führen will und kann.

Verschiedene Protagonisten sind sich uneins. Während Galeria-CEO Olivier van den Bossche die Insolvenz als "Befreiungsschlag" einordnet, der die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellt und Gewerkschafter an das Modell modernes Warenhaus glauben, sieht mancher Handelsexperte die Chance, einen passenden Investor zu finden, nun noch kritischer als ohnehin schon.

