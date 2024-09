Eine weitere Zusammenarbeit beim Augsburger Theater ist unmöglich

Was Details der Kündigung von Theaterarchitekt Walter Achatz betrifft, hielt sich Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Donnerstag weiter bedeckt. Ganz offenkundig will sich die Stadtspitze in Erwartung einer juristischen Auseinandersetzung aus taktischen Gründen nicht in die Karten schauen lassen. Sehr deutlich wurde Weber dagegen, was ihre persönliche Haltung zum Vorgehen des Architekturbüros einerseits und mancher Stadträte andererseits betrifft. Dass „ein nichtöffentlicher Sachverhalt von politischen Kräften ausgenutzt“ werde, um öffentlich über die Stadtspitze zu schimpfen, zeige, „welche politische Kultur inzwischen im Stadtrat Einzug gehalten hat“.

