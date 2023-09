Einen Freifahrtschein für Radler darf es in Augsburg nicht geben

Plus Die Stadt Augsburg investiert viel Geld, um das Radwegenetz auszubauen. Mit ihrem Verhalten tragen Radler nicht immer zur Akzeptanz bei.

Das Fahrrad ist ein klimafreundliches Verkehrsmittel. Im Stadtverkehr kommt man flott voran. Das Rad gewinnt seit Jahren an Beliebtheit, dazu tragen nicht zuletzt steigende Verkaufszahlen von E-Bikes bei. Dass die Stadt Augsburg dieser Entwicklung Rechnung trägt, ist folgerichtig. Mehr und bessere Radwege sind nicht nur wünschenswert, sie werden benötigt. Der Erfolg des damaligen Radler-Bürgerbegehrens erhöhte bereits vor drei Jahren den Druck auf die Politik.

Wer also könnte etwas gegen das Radeln haben? Wenn Radler sich verkehrskonform verhalten, sicherlich niemand. Aber die Praxis zeigt teilweise ein anderes Bild. Geisterradler stellen nicht nur für sich selbst ein Verkehrsrisiko dar. Wer mittags in der Augsburger Fußgängerzone radelt, hat ebenfalls nicht verstanden, dass Radler eben nicht alles dürfen.