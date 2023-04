Kommentar

18:35 Uhr

Einrichtungen wie der Süchtigentreff sind in der Drogenpolitik ein guter Ansatz

In diesen Räumen am Helmut-Haller-Platz befindet sich der Süchtigentreff. Das Projekt wird nach einer Testphase nun bis zum Jahr 2022 verlängert.

Plus Die Zahl der Drogentoten in Augsburg und Umgebung ist niedriger als noch vor ein paar Jahren - aber immer noch recht hoch. Es braucht Lösungen und Projekte, die gegensteuern.

Von Jan Kandzora

Die Zahl der Menschen, die in Augsburg und Umgebung an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben sind, ist nicht mehr so hoch, wie sie es vor einigen Jahren einmal war, das ist eine positive Entwicklung. Allerdings bewegen sich die offiziellen Daten immer noch auf hohem Niveau; 2022 notierte das Augsburger Polizeipräsidium 28 Rauschgift-Todesfälle, 2013 etwa waren es lediglich 15 gewesen. Daher ist es wichtig, dieses Thema nicht zu ignorieren, und nach Lösungen und Ansätzen zu suchen, wie man derartige Todesfälle verhindern kann. Illegale Drogen werden nicht einfach verschwinden, ebenso wenig Abhängigkeiten davon.

Ein guter Ansatz, um suchtkranken Menschen in der Stadt zu helfen, ist der Süchtigentreff am Oberhauser Bahnhof, der den Abhängigen Struktur und ein niederschwelliges Hilfsangebot bietet, etwa auch in Seminaren, was im Fall einer potenziell lebensbedrohlichen Überdosierung zu tun ist – und auch dafür sorgt, dass die Süchtigenszene vor Ort zumindest phasenweise etwas weniger präsent ist. Die Einrichtung hat sich längst etabliert; nach anfänglichen Kontroversen ruft sie heute kaum noch Diskussionen hervor.



