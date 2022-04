Einschränkungen wegen Corona sind am Plärrer in Augsburg unnötig

Plus Wer den Weg in die Normalität beschreiten möchte, darf nicht länger von strengen Corona-Aufgaben abgehalten werden. Dies gilt auch für das anstehende Volksfest.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden. Aber immer weniger Menschen erkranken schwer. Diese Entwicklung muss dazu führen, dass den Menschen wieder mehr Möglichkeiten gegeben werden, ihr Leben selbst zu gestalten. Es geht um Eigenverantwortung. Der Wunsch, endlich in die Normalität zurückzukehren, ist groß.