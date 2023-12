Einzelhandel zeigt sich trotz widriger Bedingungen zu Weihnachten robust

Plus Inflation, Kaufzurückhaltung, Mistwetter: Das Weihnachtsgeschäft 2023 war gebeutelt. Trotzdem ist die Bilanz passabel. Das spricht für den Augsburger Einzelhandel.

Der Augsburger Einzelhandel hatte es im Weihnachtsgeschäft 2023 nicht leicht. Die Inflationsrate liegt nach wie vor über Normalniveau, Kriege verunsichern und lassen Konsumenten größere Einkäufe hintanstellen, und dann kam da noch das missliche Wetter. Am ersten Weihnachtswochenende versank Augsburg im Schneechaos, die Stadtverwaltung erntete auch von Einzelhändlern zurecht viel Kritik für ihr (Nicht-)Vorgehen. Und kurz vor Weihnachten noch Regen und Sturm, herunterfallende Äste, kein Engelesspiel. Trotzdem besuchten etliche Kundinnen und Kunden die Geschäfte der Innenstadt. Die vorläufige Bilanz fällt mittelmäßig aus. Das ist in kritischen Zeiten schon ein Erfolg und spricht für die Stabilität des Einzelhandels.

Weihnachtsumsatz in Schwaben 2023 liegt nur leicht hinter 2024

In Schwaben liegt der Weihnachtsumsatz der Einzelhändler minimal hinter dem aus dem Vorjahr. Augsburg als Handelszentrum trägt maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Zu verdanken ist das auch einem System, das sich den flexiblen Einkaufswünschen der Konsumenten anpasst. Einzelhändler setzen verstärkt auf Geschenkgutscheine. Das erleichtert den Kundinnen und Kunden den Weihnachtseinkauf und hat zudem einen positiven Nebeneffekt: Im Zeitraum zwischen den Jahren, in dem überdurchschnittlich viele Arbeitnehmer freihaben, löst rund die Hälfte der Beschenkten ihre Gutscheine bereits ein. Dadurch können einige Ladeninhaber, die in der Vorweihnachtszeit aufgrund schwieriger Bedingungen Einbußen hatten, ihre Umsatzlücke wieder schließen.

