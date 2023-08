Elias Holl fehlt es überregional an Zugkraft

Plus Die mit viel Sachverstand konzipierte Sonderausstellung in Augsburg stößt auf geringe Resonanz. Für die Macher ist dies bedauerlich, aber man sollte sich nicht wundern.

Der Erfolg einer Ausstellung sollte sich nicht allein an Besucherzahlen messen lassen. Dennoch zeigt die Resonanz, ob eine Ausstellung von interessierten Gästen angenommen wird. Zur Halbzeit der Elias-Holl-Sonderausstellung im Augsburger Maximilianmuseum fällt diese Bilanz ernüchternd aus: Sie erreicht die Menschen nicht - zumindest bislang.

Elias Holl in Augsburg: Die Sonderausstellung ist gelungen, aber...

Das liegt weder an der Präsentation der Ausstellungsstücke noch grundsätzlich am inhaltlichen Konzept. Es mag Kritik von einzelnen Besuchern an Textgrößen oder anderen Dingen geben, letztlich ist die Ausstellung aber gelungen. Woran liegt es dann, dass wenige Besucher kommen? Vielleicht liegt es daran, dass Stadtbaumeister Elias Holl zwar für die Stadt Augsburg eine große Bedeutung hat, doch überregionales Interesse gibt es offenbar (zu) wenig. Dem Thema fehlt die Zugkraft, um diese Ausstellung zu einem Besuchermagneten zu machen, wie es vor vielen Jahren etwa die Ausstellung "Zarensilber" war.

