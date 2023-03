Energiepreise in Augsburg: Verspätete Abrechnung ist nicht das Hauptproblem

Plus Die Preisbremsen kommen durch den Verzicht auf den März-Abschlag dennoch pünktlich an. Das eigentliche Thema sind die weiterhin hohen Preise.

Dass die Augsburger Stadtwerke nicht in der Lage waren, allen Kunden zum 1. März mitzuteilen, wie viel sie künftig zahlen müssen, ist nicht schön, aber auch kein übermäßig großes Problem. Am Jahresende läuft es so oder so auf den gleichen Betrag hinaus. Die Aussetzung des März-Abschlags ist die kundenfreundlichere Variante, als zuerst Geld in üblicher Höhe abzubuchen und anschließend wieder zu erstatten. In der aktuellen Situation sind viele Haushalte froh, ihr Geld zusammenhalten zu können.

