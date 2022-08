Energiesparen: Dem Plärrer in Augsburg nicht das Licht abdrehen

Plus Die Frage, ob beim Augsburger Plärrer unnötig Energie verpulvert wird, ist zu kurz gesprungen. Denn es gibt gewichtige Fakten, die für das Volksfest sprechen.

Das mit der Energie ist gerade eine seltsame Sache. Es hat den Anschein, Menschen sparen nicht nur Strom und Gas, um ihren eigenen Geldbeutel zu schonen, weil die Kosten hierfür gerade in unanständige Höhen klettern. Manche scheuen sich offenbar sogar, wenn Unternehmen Energie verbrauchen und sie davon profitieren. Anders sind die Berichte der Schausteller nicht zu erklären, dass Menschen den Plärrer infrage stellen, weil dort Energie quasi unnötig zum Fenster herausgeworfen werde.