Engagement: Darum sollten viel mehr Menschen in Augsburg stiften

Plus Wenn die Fuggerei bald auf dem Augsburger Rathausplatz ihr 500. Jubiläum feiert, wird es nicht nur um die Sozialsiedlung selbst gehen. Eine weitere Frage stellt sich.

Die Fuggerei ist sicherlich Augsburgs bekanntestes Beispiel dafür, dass eine Stiftung ihren Zweck über Jahrhunderte hinweg erfüllen kann. Auch darüber hinaus gibt es in dieser Stadt aber viele Beispiele für bürgerschaftliches Engagement, das Gutes für die gesamte Stadtgesellschaft bewirkt. Knapp 170 Stiftungen sind in Augsburg verzeichnet, rund 50 verwaltet die Kommune selbst.