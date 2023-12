Es braucht eine umfassende Diskussion über Abschiebungen

Plus Derzeit steht im Bundestag das Rückführungsverbesserungsgesetz zur Diskussion. Andere Facetten der Migration sollten nicht aus dem Blick verloren werden.

Die hohen Migrationszahlen wirken sich in vielen Bereichen unmittelbar aus: Kommunen, die die Menschen unterbringen sollen, wissen aufgrund der hohen Zuzugszahlen nicht mehr wie. Auch Augsburg will eine Leichtbauhalle in Lechhausen errichten, damit sie dort 250 Asylbewerber unterbringen kann. In den bestehenden Unterkünften ist für Neuankömmlinge kein Platz mehr frei. Der Druck, mehr ausreisepflichtige Menschen abzuschieben, steigt. Und unter den Flüchtlingen herrscht Unruhe, da mit dem anstehenden Kurswechsel auch die Angst davor steigt, selber davon betroffen zu sein.

Abgelehnte Asylbewerber steigen in ein Flugzeug. Foto: Daniel Maurer, dpa (Symbolbild)

Das derzeit im Bundestag heiß debattierte Rückführungsverbesserungsgesetz soll nun dazu führen, dass Gefährder, Kriminelle und Schleuser einfacher abgeschoben werden. Die Zeit des Ausreisegewahrsams soll verlängert werden, zudem sollen Behörden auch andere Räumlichkeiten als das Zimmer des abzuschiebenden Ausländers in einer Gemeinschaftsunterkunft betreten können. Das wird, wenn es so weit kommt zu großer Unruhe in allen Unterkünften führen. Das erhoffte Ziel, durch das Gesetz 600 zusätzliche Abschiebungen im Jahr zu erreichen, ist bei all dem Wirbel, den das geplante Gesetz erzeugt, vergleichsweise gering.

