Es hakt an vielen Stellen: Die Normalität nach Corona ist noch ziemlich weit weg

Plus Verspätete Briefe, ausgefallene Trams, belastete Kliniken: Auch in der Region Augsburg hakt es derzeit an vielen Stellen. Schwarzmalen macht die Sache nicht besser.

Wohin man auch schaut in diesen Tagen - es hakt. Bei der Post herrscht offensichtlich ein ziemliches Durcheinander. Immer häufiger gibt es Beschwerden von Menschen, die lange auf einen wichtigen Brief oder ihre Zeitschrift warten müssen. Wenn eine Sprecherin der Post sagt, es gebe Probleme in "vereinzelten Fällen", dann scheint das doch eine eher schöngefärbte Sicht auf die Dinge zu sein. Busse und Straßenbahnen fallen aus, weil Fahrerinnen und Fahrer fehlen. Man muss inständig hoffen, nicht schwer krank zu werden, wenn man sich die Lage an den Kliniken anschaut. Das Land wirkt in diesen Tagen erstaunlich dysfunktional. Die Normalität, die man sich nach Corona (so ganz ist es ja auch noch nicht vorbei) wünscht, sie scheint ziemlich weit weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen