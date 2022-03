Es kann nicht schaden, in Augsburg auf Kriegsfolgen vorbereitet zu sein

Plus Seit Jahrzehnten können wir uns nicht mehr vorstellen, in einen Krieg verwickelt zu werden. Den Bevölkerungsschutz noch einmal kritisch zu hinterfragen, ist trotzdem sinnvoll.

Es gibt Dinge, die sind so unvorstellbar, dass wir uns am liebsten gar nicht mit ihnen beschäftigen möchten. Dass Augsburg jemals wieder von den direkten oder indirekten Folgen eines Krieges betroffen werden könnte, gehörte bis vor Kurzem zu diesen Themen. Jetzt findet in Europa ein Krieg statt - und zumindest die indirekten Folgen sind auch in der Fuggerstadt angekommen. Das sind nicht nur die Fernsehbilder aus einem weit entfernten Konflikt, sondern verzweifelte Nachbarn und Freunde ukrainischer Herkunft, die sich um ihre Liebsten sorgen. Das sind die Flüchtlinge, die auch in Augsburg Schutz vor der Gewalt in ihrer Heimat suchen. Und das sind auch die wirtschaftlichen Folgen, von denen die steigenden Benzinpreise womöglich nur ein erster Vorbote sind.

