Fachkräfte aus dem Ausland: Es braucht mehr Offenheit für neue Lösungen

Plus Die Suche nach Personal bleibt nicht nur für Augsburger Kitas schwierig. Dabei fehlt es nicht nur an den Menschen selbst, sondern auch an flexiblen Lösungen.

Dass die Personalnot in vielen Branchen nicht aus dem eigenen Potenzial behoben werden kann, ist mittlerweile klar. Fachkräfte aus dem Ausland sollen nun helfen. Allerdings wird zunehmend deutlich, dass dies einfacher klingt, als es ist. Denn nicht selten werden Qualifikationen von Beschäftigten aus dem Ausland nicht in dem Maße anerkannt wie nötig.

Unbestritten ist, dass die Erzieherinnen und Erzieher in Augsburgs Kitas Deutsch sprechen und fachlich geeignet sein müssen. Auch in anderen Branchen ist es wichtig, ein gewisses Niveau zu halten. Dennoch bemängeln Personalverantwortliche in Augsburger Unternehmen, dass über die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen zu sehr vom Schreibtisch aus entschieden werde. Individuelle oder intensivere Begutachtungen der Kenntnisse seien selten, ausländische Fachkräfte würden demnach teils schlechter eingestuft als nötig. Zudem sei, je nach Einsatzbereich, nicht jedes Detail der Qualifikationen immer entscheidend. In manchen Fällen könnten auch schwächere Sprachkenntnisse vorerst akzeptiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen