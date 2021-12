Fahrpläne: Stadtwerke Augsburg vergrätzen Seniorinnen und Senioren

Plus Das Aus des gedruckten Minifahrplans in Augsburg ist für Menschen, die online unterwegs sind, überhaupt kein Problem - für die ältere Generation aber durchaus.

Wer wissen möchte, zu welcher Uhrzeit zum Beispiel der 35er-Bus am Samstag im Augsburger Stadtgebiet verkehrt, schaut schnell ins Internet. Oder er nutzt die App der Stadtwerke Augsburg. Alles kein Problem. Oder doch? Was machen ältere Menschen, die keinen Computer daheim haben? Sie nutzten für ihre Information über die Verkehrsverbindungen bislang einen gedruckten Minifahrplan.