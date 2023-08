Fahrrad im Lechkanal: In den Amtsstuben macht sich Irrsinn breit

Plus Das Theater um das Wasserfahrrad im Augsburger Lechkanal zeigt, dass es in manchen Ämtern am Mut fehlt, Entscheidungen frühzeitig zu treffen. Ein Kommentar.

Reguliert sich Deutschland zu Tode? Mitunter könnte man diesen Eindruck gewinnen. Das wochenlange Theater um das Wasserfahrrad im Augsburger Lechkanal zeigt exemplarisch, wie irrsinnig manche Vorgänge in einer kommunalen Verwaltung geworden sind. Es wird höchste Zeit, dass eine Entscheidung getroffen wird. Und diese kann nur lauten, dass sich das Rad als Kunstobjekt weiterhin im Wasser dreht.

Wer sich mit dem Vorgang näher beschäftigt, erkennt schnell, dass sich Bürokraten hier ein Betätigungsfeld geschaffen haben. Was ist passiert? Ein Anwohner beschwerte sich über den Lärm, den das Rad verursacht. Dies darf er. Aber warum musste das Rad deshalb gleich aus dem Wasser genommen werden? Eine einzelne Beschwerde hatte Erfolg. Man hätte den Vorgang auch prüfen und das Rad zunächst weiterhin im Wasser lassen können.

