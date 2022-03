Feiern ohne Maske: Das Gögginger Frühlingsfest ist ein großes Experiment

Plus Auf dem Gögginger Volksfest feiern so viele Menschen miteinander wie nie seit Beginn der Pandemie. Es ist den Festwirten zu wünschen, dass alles glatt läuft.

Das Gögginger Frühlingsfest ist ein großes Experiment. Schon lange wird darüber gesprochen, dass angesichts einer guten Impfquote und der akzeptablen Zahlen in den Krankenhäusern wieder mehr Normalität möglich sein sollte - auch im Bierzelt. Zuletzt wurde das Feiern in Clubs und Diskotheken wieder ermöglicht. Jetzt dürfen Festwirte und Schausteller wieder ihrer Arbeit nachgehen und bringen Menschen zum Feiern zusammen - ganz ohne Maske, fast wie früher. Das Experiment steht unter Beobachtung - vermutlich nicht nur von der Stadt, sondern auch von der Staatsregierung in München.

