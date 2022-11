Feuerwehr-Erlebnismuseum in Augsburg steuert auf ungewisse Zukunft zu

Plus Hinter der Augsburger Feuerwehrerlebniswelt stecken viel Leidenschaft und Engagement. Doch kann das Konzept dauerhaft aufgehen?

Es ist kein Geheimnis, dass viele Museen ohne Unterstützung von außen finanziell nicht überleben könnten. In der Regel werden sie über Zuschüsse von Kommunen, Ländern oder Staat mitfinanziert. Diesen starken Rückhalt hat die Augsburger Feuerwehrerlebniswelt freilich nicht. Sie gründet auf der Idee und der Leidenschaft eines einzigen Mannes. Über zehn Jahre hatte Frank Habermaier für die Verwirklichung seines Traums gekämpft. Doch nach einer Bestandsaufnahme nach über einem Jahr Betrieb, lassen sich Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Konzeptes des ehemaligen Feuerwehrchefs nicht wegdiskutieren.