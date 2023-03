Filial-Umbau bei Galeria-Karstadt in Augsburg ist ein Versuch ohne Garantie

Plus Eine Verkleinerung der Fläche und ein neues Konzept könnten helfen, Galeria-Karstadt in die Erfolgsspur zurückzuholen. Garantie ist das aber keine.

Die Galeria-Karstadt-Filialen sollen künftig stärker auf regionale Bedürfnisse zugeschnitten werden, Dienstleistungen wie eine Schneiderei oder Reinigung mit anbieten und durch moderne gastronomische Konzepte zum "Treffpunkt" in der Innenstadt werden. In Augsburg steht zudem eine Verkleinerung der Fläche an, die mit neuen Mietern besetzt werden soll. Die Ansätze klingen zunächst gut. Auf den zweiten Blick scheinen sie nicht ganz neu. Eine angegliederte Änderungsschneiderei oder einen Friseur im Modegeschäft oder im Warenhaus gab es auch früher schon. Ob das die Wende bringt?

Die Augsburger Galeria-Karstadt-Filiale bleibt erhalten, wird aber umgebaut und verkleinert. Foto: Silvio Wyszengrad

Einen Versuch ist es wert. Denn würde man auf eine Neuausrichtung verzichten, wäre das das Ende von Galeria-Karstadt-Kaufhof. Denn ein "Weiter so" ist ausgeschlossen. Beschäftigte würden ihre Arbeit verlieren, viele Städte hätten teils große Leerstände zu beklagen und treue Kundinnen und Kunden, unter ihnen auch ältere Menschen, hätten ebenfalls das Nachsehen.

Neuausrichtung von Galeria-Karstadt ist einzige Chance auf Erhalt

Eine Garantie auf Rettung sind die neuen Pläne nicht. Auch in der vorangegangenen Insolvenz hatte man sich auf die Fahne geschrieben, moderner zu werden und mehr Publikum ansprechen zu wollen. Geklappt hat es nicht in dem Maße, wie gewünscht. Einige Handelsexperten gehen davon aus, dass die derzeitigen Bemühungen das Ende des Warenhauskonzerns nur hinausschieben und die Neuausrichtung nur ein kurzfristiger Erfolg sein wird.

