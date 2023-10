Flaggen-Vorfall: Wenigstens eine Frau hat Zivilcourage bewiesen

Plus Man kann hinterfragen, warum nicht mehrere Zeugen bei dem Flaggen-Vorfall am Rathausplatz eingeschritten sind. Immerhin eine Frau hat reagiert – und zwar richtig.

Die Täter machten sich noch nicht einmal die Mühe, im Verborgenen zu agieren. Nachts, wenn es relativ still in der Stadt ist. Am frühen Freitagabend, inmitten von Menschen, die sich auf dem Rathausplatz aufhielten, wurde die israelische Fahne vom Masten gerissen und versucht, sie zu verbrennen. Als ob es um eine Heldentat ginge, wurde das Geschehen gefilmt und ins Netz gestellt. Es ist auch diese Dreistigkeit, die neben der antisemitischen Tat, fassungslos macht. Und man fragt sich, warum nicht mehr Passanten eingegriffen haben?

Wenigstens eine Frau hat Zivilcourage bewiesen. Und das auf eine besonnene Art. Wie auf dem Video zu sehen ist, schritt sie ein, als ein Täter die Fahne anzünden wollte. Die Frau agierte dabei überlegt. Um die Situation nicht weiter zu eskalieren, redet sie ruhig mit dem jungen Mann, gesteht ihm seine eigene Meinung zu. Aber, dabei machte sie ihm auch unmissverständlich klar, dass sie ein Verbrennen der Flagge auf keinen Fall zulassen werde - sie hatte damit Erfolg. Die Täter flüchteten.

