vor 16 Min.

Flüchtlinge im Raum Augsburg: Bürger brauchen mehr Informationen

Plus Politik und Verwaltung sollten aus der Flüchtlingskrise 2015/2016 gelernt haben. Doch in Hinblick auf Kommunikation hat sich wenig verbessert.

Von Miriam Zissler

Die geplante Unterkunft für 440 Flüchtlinge in einem Hotel im Güterverkehrszentrum Augsburg hat in den vergangenen Tagen für Diskussionen und Ängste gesorgt. Bürger fühlten sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Viele Menschen in der Region erinnerten diese Geschehnisse an die Lage während der großen Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Damals diente etwa die Turnhalle der Reischleschen Wirtschaftsschule immer wieder als Unterkunft, rund 250 Asylbewerber wurden dort zeitweise untergebracht. Ende 2015 wurde an der Berliner Allee eine große Traglufthalle aufgeblasen, in der bis zu 300 Flüchtlinge unterkommen sollten. Sie wurde letztlich nie belegt.

Die Turnhalle der Reischleschen Wirtschaftsschule wurde im Jahr 2015 immer wieder als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Foto: Silvio Wyszengrad

Während der Krise damals waren Länder, Regierungsbezirke und Kommunen von der Ankunft der starken Flüchtlingsströme immens gefordert. Heute ist das nicht anders, doch heute können Politik und Verwaltungen auf den Erfahrungsschatz der vergangenen Jahre zurückgreifen. Sie wissen, dass die Nervosität der Bürger groß ist, wenn die Anzahl der Flüchtlinge in einer Kommune steigt. Warum also nicht frühzeitig und regelmäßig über die Anzahl der Unterkünfte und die Auslastung informieren? Warum nicht sagen, wie viele neue Flüchtlinge aufgenommen werden müssen und wo übergangsweise neue Unterkünfte geplant sind? Warum nicht rechtzeitig Treffen mit Bewohnern aus der Nachbarschaft geplanter Unterkünfte organisieren, um zu informieren und Ängste auszuräumen?

