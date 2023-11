Flüchtlinge in Augsburg: Die Quoten werden ad absurdum geführt

Die Stadt Augsburg nimmt schon lange mehr Geflüchtete auf, als sie müsste. Dennoch werden weitere zugewiesen. Eine Entscheidung der Regierung von Schwaben, die Folgen hat.

Über eines muss nicht diskutiert werden: Kleinere Wohnhäuser, in denen wenige Flüchtlinge zusammenwohnen, sind eine gute Form der Unterbringung. Es besteht dort mehr Privatsphäre. Konflikte, die sich schnell ergeben, wenn viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben, kommen in kleineren Wohneinheiten ebenfalls nicht so häufig vor. Bei den Herausforderungen, die sich die Stadt in den kommenden Monaten offensichtlich stellen muss, ist diese Vorstellung von Flüchtlingsunterkünften aber Wunschdenken.

Die Leichtbauhalle ist keine wirklich adäquate Unterbringung, aber sie ist ein guter erster Schritt, um die Vielzahl von Flüchtlingen aufnehmen zu können, die in nächster Zeit wohl wieder hier ankommen werden. Die Stadt hat mit der Notunterkunft in der Bürgermeister-Ulrich-Straße schon bewiesen, dass sie die Organisation - vor allem dank der Johanniter - stemmen kann. Dass die Stadt beim Betrieb der neuen Notunterkunft wieder auf die Unterstützung der Johanniter zurückgreifen will, ist deshalb nachvollziehbar. Dennoch sollte sich etwas ändern.

Die Regierung von Schwaben bzw. der Freistaat sollten endlich anerkennen, dass die Stadt Augsburg ihr Soll schon lange erfüllt. Zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind nach Augsburg gekommen, weil sie hier Menschen kennen und weil es hier sehr engagierte ukrainische Vereine gibt. Allein über 4200 Flüchtlinge in Augsburg stammen aus der Ukraine. Es ist ärgerlich, dass dieses Engagement von Verwaltung und Stadtgesellschaft keine Folgen hat - stattdessen bekommt Augsburg weiter im hohen Maß Flüchtlinge zugewiesen, obwohl andere Kommunen nicht einmal 100 Prozent erfüllen. So werden die benannten Quoten ad absurdum geführt.