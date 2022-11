Flugmuseum: Stadt zeigt schlechten Stil mit Umgang mit privaten Investoren

Plus Dass eine chinesische Firma beim Grundstücksverkauf am Flughafen bevorzugt wird, ist nicht das Problem. Das Agieren gegenüber den Hobbypiloten ist ein Affront.

Ob das Flugmuseum, wie es von den privaten Investoren geplant gewesen ist, zu einer Erfolgsgeschichte hätte führen können, ist ungewiss. Es war auf alle Fälle bemerkenswert, mit welchem Engagement sich die Hobbypiloten hinter ihr Projekt klemmten. Ihnen war stets klar, dass eine Finanzierung nur mit eigenem Geld zu bewerkstelligen ist.