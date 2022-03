Freibad Lechhausen: Die Stadt Augsburg geht mit ihrer Entscheidung baden

Plus Es ist unverständlich, warum es eine Zwischenlösung für das Freibad in Lechhausen braucht, wenn die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung nicht mal geprüft wurde.

Die Stadt Augsburg ließ keinen Zweifel daran, dass es für das Freibad in Lechhausen keine Ausnahmegenehmigung geben darf. Zu eindeutig sei die Rechtslage. Dass Abwasser in den Proviantbach eingeleitet wird, sei nicht mehr zu tolerieren. Um die Saison im kleinen städtischen Freibad zu retten, bedürfe es einer Zwischenlösung. Städtische Beschäftigte arbeiten mit Hochdruck daran. Zu den Kosten kann sich die Stadt derzeit allerdings noch nicht näher äußern.