Kommentar: Freie Wähler: „Auf Linie" sieht anders aus

Kommentar

Freie Wähler: „Auf Linie“ sieht anders aus

FW-Bezirkschef Fabian Mehring will bei der Kommunalwahl nichts dem Zufall überlassen. Sein Ziel ist eine Regierungsbeteiligung. Dafür nimmt er die Zügel selbst in die Hand.
Nicole Prestle
Von Nicole Prestle
    • |
    • |
    • |
    Alles eitel Sonnenschein bei Augsburgs Freien Wählern? Bayerns Digitalminister und FW-Bezirkschef nimmt in der drittgrößten Bayerischen Stadt die Geschicke seiner Partei selbst in die Hand. Ob es ihm gelungen ist, Einigkeit herzustellen, wird sich noch zeigen.
    Alles eitel Sonnenschein bei Augsburgs Freien Wählern? Bayerns Digitalminister und FW-Bezirkschef nimmt in der drittgrößten Bayerischen Stadt die Geschicke seiner Partei selbst in die Hand. Ob es ihm gelungen ist, Einigkeit herzustellen, wird sich noch zeigen. Foto: Matthias Balk (Symbolfoto)

    Fürs Erste sind die Wogen bei Augsburgs Freien Wählern geglättet. Bezirksvorsitzender Fabian Mehring zumindest hat das Gefühl, seine Parteimitglieder diese Woche wieder auf Linie gebracht zu haben, auch wenn er das so freilich nicht sagen würde. Ob es dazu des Bezirksvorsitzenden und bayerischen Staatsministers bedurfte oder ob dieser lieber aktiv die Fäden in die Hand nahm, um die Sache nach seinen Vorstellungen zu regeln, darüber kann man spekulieren.

