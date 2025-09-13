Freie Wähler: „Auf Linie“ sieht anders aus

Fürs Erste sind die Wogen bei Augsburgs Freien Wählern geglättet. Bezirksvorsitzender Fabian Mehring zumindest hat das Gefühl, seine Parteimitglieder diese Woche wieder auf Linie gebracht zu haben, auch wenn er das so freilich nicht sagen würde. Ob es dazu des Bezirksvorsitzenden und bayerischen Staatsministers bedurfte oder ob dieser lieber aktiv die Fäden in die Hand nahm, um die Sache nach seinen Vorstellungen zu regeln, darüber kann man spekulieren.
Kommentar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden