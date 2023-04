Freistaat lässt Augsburg bei Naturschutzscouts im Stich

Plus Für Naturparks gibt es neue Stellen, für die wichtigsten Schutzgebiete der Stadt nicht. Das ist unsinnig und eine Geldverschwendung.

Naherholung und Naturschutz: Beides ist wichtig, aber schwer miteinander in Einklang zu bringen. In Augsburg hat seit der Corona-Pandemie der Besucherstrom im Stadtwald und auf den Heiden stark zugenommen. Gleichzeitig steht das wertvolle Naturerbe durch Artensterben, Klimawandel und Massen von Erholungssuchenden zunehmend unter Druck. Es ist es überfällig, die Interessenkonflikte besser in den Griff zu bekommen. Woanders funktioniert es ja auch.

Ähnliche Probleme mit massiven Besucherströmen - darunter Menschen mit wenig Wissen oder Gespür, wie man sich richtig verhält - gibt es in bayerischen Naturparks. Dort sorgt der Freistaat inzwischen dafür, Ranger einzustellen. Sie kümmern sich um den Schutz der Natur und leisten Informationsarbeit. Falls nötig, können sie Naturfrevler mit einem Bußgeld zur Raison bringen.