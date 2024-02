Für den Nachwuchs in Augsburg muss mehr Geld fließen

Plus Es ist schwer nachvollziehbar, dass für die Sanierung von Spielplätzen nicht einmal 100.000 Euro pro Jahr zur Verfügung stehen. Andernorts geht es um Millionenbeträge.

Die Stadt Augsburg leistet sich den Luxus, den Theaterstandort neu zu gestalten. Für das Gesamtprojekt muss mit Kosten von rund 350 Millionen Euro gerechnet werden, es fließen staatliche Zuschüsse. Das Projekt ist politisch gewollt, auch wenn Kritiker frühzeitig auf eine mögliche Kostenexplosion verwiesen, die eingetreten ist.

Die Stadtregierung wirbt für die Sanierung. Unter Druck steht sie jedoch nach wie vor. Natürlich ist es schwierig, einzelne Projekte und Finanzierungsmodelle gegeneinander auszuspielen. Darauf hinzuweisen, ist jedoch legitim. Das Thema Kinderspielplätze in Augsburg ist ein Paradebeispiel. Wenn pro Jahr im städtischen Haushalt nicht einmal 100.000 Euro für Sanierung und Modernisierung von Spielplätzen zur Verfügung steht, wird man stutzig. Für den Nachwuchs in Augsburg scheint tatsächlich wenig Geld vorhanden zu sein. Ein Umdenken ist an der Zeit.

