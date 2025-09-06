Wenn nichts geschieht, sind die Tage der Augsburger Kahnfahrt gezählt

Tourismusmanager Götz Beck ist ein Mensch, der berufsbedingt seit vielen Jahren für Augsburg und die Region trommelt. Die Entwicklung der Kahnfahrt ist für ihn zu einer Herzensangelegenheit geworden. Beck liefert Ideen, nimmt Partner mit ins Boot. Der 65-Jährige lässt sich nicht so leicht von seinem Kurs abbringen.

Beck nennt die Dinge beim Namen, und das ist auch richtig so. Ein Ausflugsziel, dessen Geschäft sich momentan auf die Sommermonate konzentriert, kann wirtschaftlich nicht funktionieren, wenn lediglich 60 Personen gleichzeitig auf das Gelände dürfen. Der Brandschutz entscheidet darüber. Ein Notausgang allein reicht eben nicht auf Dauer. Wenn sich an dieser Situation nicht bald etwas ändert, sind die Tage der Kahnfahrt gezählt.

Die Kahnfahrt hat eine hohe Qualität

Während Beck die Fortentwicklung der Kahnfahrt mit großem Engagement vorantreibt, wundert man sich über die Lethargie der Stadt Augsburg. Sie hat in den zurückliegenden Monaten zumindest nach außen nie den Eindruck vermittelt, die Kahnfahrt sei für sie ein Prestigeprojekt. Was im Übrigen sehr schade ist. Die Kahnfahrt hat eine hohe Qualität, sie könnte mit der nötigen politischen Unterstützung zu einem Leuchtturmprojekt für die Stadtentwicklung werden. Die Chance besteht weiterhin. Man muss sie aber auch ergreifen.