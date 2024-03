Ganztagsbetreuung: Entwicklung in die falsche Richtung

Plus Soziale Träger haben sich in Augsburger bereits aus der Ganztagsbetreuung zurückgezogen oder haben angekündigt, bald auszusteigen. Das hat weitreichende Folgen für Kinder und Familien.

Rechtsansprüche bei der Kinderbetreuung gibt es bereits. Etwa den Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege oder den Anspruch eines Kindes, dass das dritte Lebensjahr vollendet hat, auf Förderung in einer Tageseinrichtung bis zum Schuleintritt. Bald kommt ein neuer Rechtsanspruch dazu - ab 2026 wird der Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder schrittweise eingeführt. Das alles sieht auf dem Papier gut aus. Wenn aber Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, weil Betreuungsplätze aus den unterschiedlichsten Gründen fehlen, dann ist es für alle Seiten frustrierend, vor allem aber für die Familien, die dringend einen Platz brauchen. Fehlte es vor Jahren vor allem an den Einrichtungen und Räumen, ist es jetzt meist das Personal, das händeringend gesucht wird.

Dass nun zwei Jahren bevor der Rechtsanspruch soziale Träger aus der Ganztagsbetreuung aussteigen oder es ankündigen, weil das System unterfinanziert ist, ist eine Entwicklung in die völlig falsche Richtung. Der Freistaat sollte dafür genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit das Angebot aufrechterhalten und ausgebaut werden kann. In Augsburg stehen Eltern bereits vor dem Dilemma, dass sie nicht wissen, wie die Betreuungslücke gefüllt werden soll. Das hat weitreichende Folgen. Unter anderem trifft es Kinder, die von einer Ganztagsbetreuung profitieren und sich dort etwa sprachlich weiterentwickeln können. Andererseits müssen Eltern beruflich kürzertreten, wenn ihr Kind nicht betreut werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen