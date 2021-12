Gefälschte Impfausweise: Es gibt keine Alternative zu härteren Kontrollen

Plus Aktuelle Fälle gefälschter Corona-Impfnachweise in Augsburg sind nur ein Vorgeschmack. Wer damit hantiert, muss bestraft werden. Dafür braucht es mehr Kontrollen.

Wo die Nachfrage ist, kommt das Angebot von ganz allein. Es überrascht deshalb nicht, dass das Geschäft mit gefälschten Impfausweisen floriert. Wie viele von ihnen im Umlauf sind, ist kaum seriös einzuschätzen. Da es dafür aber meist nicht mehr als Motivation, ein paar Klicks und einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag braucht, dürfte die Dunkelziffer hoch sein. Darauf deutet auch hin, dass in der kurzen Zeit, in der Polizei und Ordnungsamt in Augsburg die Kontrollen verschärft haben, schon einige gefälschte Dokumente aufgetaucht sind. Dass die Polizei nun mit einer eigenen, spezialisierten Arbeitsgruppe reagiert, ist richtig. Es wird aber mehr brauchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen