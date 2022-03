Geflüchtete aus der Ukraine: Andere Herausforderungen als 2015

Plus Die Hilfsbereitschaft in Augsburg gegenüber den Neuankömmlingen aus der Ukraine ist immens. Doch die Stimmung könnte umschlagen, wenn die Behörden nicht an einem Strang ziehen.

Der Krieg in der Ukraine stellt die Stadtgesellschaft und die Behörden vor völlig andere Herausforderungen als die Flüchtlingskrise 2015/16. Das zeigt sich umso deutlicher, je mehr Tage seit der Invasion Putins vergehen. Viele Neuankömmlinge sind deswegen in Augsburg, weil sie hier bereits Familie, Freunde oder Bekannte haben. Viele andere haben ein Dach über dem Kopf bei fremden Menschen gefunden. Die Hilfsbereitschaft ist immens. Gleichzeitig kann niemand sagen, wie viele Menschen in den vergangenen vier Wochen aus der Ukraine hierhergekommen sind und - vor allem - auch bleiben. Weil sie sich drei Monate ohne Visum hierzulande aufhalten können, müssen sie eine Registrierung und Behördengänge nicht überstürzen - es sei denn, sie benötigen rasch Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen