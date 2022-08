Gegen Belästigung von Frauen: Die Uni Augsburg hat noch Luft nach oben

Plus Ein neues Angebot an der Universität Augsburg soll besser vor sexuellen Übergriffen schützen. Es ist ein echter Fortschritt, aber woanders hakt es noch schwer.

Ein flapsiger Spruch, eine wie zufällige Berührung: Oft ist es harmlos gemeint, wenn auch gründlich daneben. Doch die Grenze ist fließend, bei der es für Betroffene unangenehm wird, oder - noch schlimmer - sie sexuell belästigt oder missbraucht werden. In Unternehmen oder an Hochschulen sind solche Vorfälle noch immer ein Thema, über das man öffentlich weitgehend schweigt. Daran hat auch die MeToo-Debatte noch nicht viel geändert.