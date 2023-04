Geht doch: Die Stadt Augsburg punktet bei frustrierten Parksündern

Plus Anwohner in der Jakobervorstadt bekamen zuletzt extrem viele Strafzettel. Die Stadt nahm die Kritik ernst, der Druck der Anwohner zeigt Wirkung.

Im Straßenverkehr gibt es Regeln. Wer sich nicht daran hält, muss zahlen – wenn er erwischt wird. Beim ruhenden Verkehr sieht es nicht anders aus. Wer am falschen Ort parkt oder die Parkzeit überzieht, wird zur Kasse gebeten, sofern die städtischen Verkehrsüberwacher davon Wind bekommen. In der Jakobervorstadt häuften sich in den zurückliegenden Wochen die ausgestellten Strafzettel. Wegen einer Baustelle war die Zahl der im Freien zur Verfügung stehenden Stellplätze massiv reduziert worden.

Strafzettelflut: Stadt Augsburg reagiert auf Kritik von Anwohnern

Bei den Anwohnern drängte sich schnell der Eindruck auf, die Parkraumüberwacher warteten nur auf Verstöße, die sie dann mit einem Bußgeld belegen konnten. Die Stadt habe anfangs überhaupt kein Entgegenkommen auf geäußerte Kritik gezeigt, monierten Anwohner ferner. Zwischenzeitlich hat sich die Situation entspannt. Die Stadt hat sich flexibel gezeigt und zusätzliche Parkmöglichkeiten für Anwohner geschaffen.

