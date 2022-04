Gehwegparken: Die Augsburger CSU hat ein Wahrnehmungsproblem

Plus Schwarz-Grün ist in Augsburg seit zwei Jahren um maximale Geschlossenheit bemüht. Seit einigen Wochen werden die eigenen Akzente allerdings deutlicher.

Das Gehwegparken in einigen Lechhauser Straßen ist ein Thema, das politisch keine allzu große Tragweite hat. Es geht um keine verkehrspolitische Grundsatzentscheidung, sondern um ein Stadtteilthema. Dennoch ist es bemerkenswert, dass CSU und Grüne nach zwei Jahren Koalition, in denen man bewusst demonstrieren wollte, dass kein Blatt Papier zwischen einen passt, das erste Mal auf Distanz zueinander gehen. Es ist, wie gesagt, ein Randthema, sodass man das nicht überbewerten darf, aber damit ist dennoch ein Akzent gesetzt.