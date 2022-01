Geschlossene Bäder: Badegäste in Augsburg brauchen eine schnelle Lösung

Plus Das Spickelbad bleibt wohl wegen eines technischen Defekts länger geschlossen. Die Bademöglichkeiten sind nun noch eingeschränkter. Die Stadt muss flexibel reagieren.

Der technische Defekt im Spickelbad ist zunächst einmal für alle Personen, die dort regelmäßig ihre Bahnen schwimmen, ein harter Schlag. Auch für die Stadt Augsburg ist es eine bittere Nachricht. Die Hallenbadsaison stand von Anfang an wegen des Wegfalls des Gögginger Bads für die Öffentlichkeit unter keinem guten Stern. Das Aus des Spickelbads verschärft diese Misere.