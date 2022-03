Gotteshäuser in Augsburg: Neu denken hilft, die Kirche im Dorf zu lassen

Wenn Gotteshäuser zu groß werden, müssen neue Lösungen her. In Deutschland ist das vielerorts längst Normalität. Für Augsburg wäre eines wünschenswert.

Eine frühere Kirche als Restaurant, als Mietshaus oder Geschäftsgebäude? Das muss man nicht gut finden. Aber in anderen Ländern und auch in vielen anderen Gegenden Deutschlands ist das längst Realität. In Bayern hat dieser Prozess gerade erst begonnen. Aber auch hier stehen Katholiken und Protestanten immer stärker unter Druck, mit einer schrumpfenden Zahl von Gläubigen den Unterhalt ihrer riesigen historischen Immobilien finanziell zu stemmen. Neue oder zusätzliche Nutzungen sind gefragt.

Dass die evangelische Kirche in Augsburg nun ankündigt, in dieser Hinsicht gezielt neu zu denken, ist ein guter Ansatz. Konsequent und folgerichtig ist es auch, wenn man junge Menschen bittet, ihre Ideen für künftige Nutzungen beizusteuern. Eben das ist mit dem aktuellen studentischen Ideenwettbewerb geschehen, und man sollte die dort entwickelten Lösungen nicht alle für illusorisch halten.

"Kleiner bauen", dieses Motto gilt für einen neuen Ideenwettbewerb, der die Kirchen St. Johannes in Oberhausen und St. Paul in Pfersee im Blick hat. Foto: Klaus Rainer Krieger

Kirchen in Augsburg: Nicht nur der Glaube braucht Platz

Den Fortbestand großer kirchlicher Gebäude kann man auf Dauer ökonomisch nur rechtfertigen, wenn man sie "bespielt". Mit einer Kombination verschiedener zukunftsfähiger Nutzungen können diese Bauten zudem mehr Potenzial entwickeln, Leben in die Stadtteile zu bringen. Insbesondere, was innovative gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen angeht, wäre in Augsburg ein größeres Angebot dringend wünschenswert. Solche Modelle wären ein Weg, um die Kirche sozusagen im Dorf zu lassen. Der Glaube hätte dort weiterhin Platz, aber eben noch sehr viel mehr.

Lesen Sie dazu auch