Groß-Demo gegen Rechtsextremismus: Augsburg erlebt eine Sternstunde

Mit Superlativen sollte man sich zurückhalten, sie nutzen sich allzu schnell ab und verlieren so an Bedeutung. Aber was Augsburg in diesen zweieinhalb Stunden an diesem Samstagnachmittag erlebt hat, kann man getrost als historisch bezeichnen. Allein der Größenordnung wegen: Mit rund 25.000 Menschen war "Augsburg gegen rechts" die größte Kundgebung, die die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Doch die Bedeutung dieser Demo liegt noch viel tiefer.

Schon des Themas wegen: Rechtsextremismus ist eine reale Bedrohung für die Demokratie. Das Gedankengut, das in der Szene schon lange schlummert und immer deutlicher zutage tritt, lässt einen erschaudern. Um diesem Problem ganzheitlich zu begegnen, reicht es nicht, die Behörden einfach ihren Job machen zu lassen. Derzeit stehen alle Bürgerinnen und Bürger, die sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet fühlen, in der Verantwortung. Nicht jeder muss immer derselben Meinung sein, bloß nicht. Aber es braucht Konsens darüber, was unverhandelbar ist – und das ist allen voran die Würde des Menschen. Wer am Samstag in Augsburg oder sonst irgendwann irgendwo auf der Straße war, um sie zu verteidigen, hat vieles richtig gemacht.

