Großdemo: Die Wut der Menschen zeigt sich auf der Straße

Plus Die Demonstration am Samstag ist als Weckruf zu verstehen, auch wenn ein stundenlanger Protest nicht jedem gefällt. Ein Kommentar.

Eine gesicherte Zahl gibt es nicht, wie viele Menschen sich am Samstagabend an der Großdemonstration in Augsburg beteiligten. Schätzungsweise dürften es rund 2000 Personen gewesen sein, die in der Dunkelheit durch die Innenstadt zogen. Weil dem Zug exakt 422 hupende Traktoren und Lastwagen angehörten, war die Aufmerksamkeit entsprechend groß. Mehrere Stunden dauerte die Aktion, was einen Teil von Autofahrern und Anwohnern auf die Palme brachte. Die Versammlungsfreiheit ist jedoch ein hohes Gut einer Demokratie. Zu betonen ist in diesem Fall auch, dass sich die Veranstalter an Auflagen hielten.

79 Bilder Weit mehr als 1500 Menschen protestieren gegen die Bundespolitik Foto: Silvio Wyszengrad

Augsburg war am Samstag Schauplatz einer schwabenweiten Aktion, was die Zahl an Teilnehmern verständlich macht. Die protestierenden Landwirte reisten von weiter weg an. Sie ließen sich nicht davon abhalten, dass der Bauernverband davon abriet, sich mit der Demo des Bürgerforums Schwaben zu solidarisieren. Es ist zu vermuten, dass eine interne Aufarbeitung im Bauernverband folgen wird. Zum Erfolg der Veranstaltung am Samstag haben die Bauern jedoch entscheidend beigetragen.

