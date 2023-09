Grüne Innenstadt in Augsburg: Es ist Zeit für mutige Ideen

Plus Die Alt-Augsburg-Gesellschaft gibt den Anstoß für eine Umgestaltung der Augsburger Innenstadt. Das Ergebnis wird auf sich warten lassen.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft hat mit ihren Ideen zur Begrünung der Innenstadt ein so komplexes Thema angestoßen, dass man sich über Widerstände nicht wundern muss. Die meisten Menschen scheuen Veränderungen, weil sie bedeuten, dass man sich auf neue Situationen einlassen muss, deren Vor- (und manchmal auch Nachteile) man nicht von vornherein absehen kann. Aus Sorge aber alle Veränderung abzulehnen, ist falsch.

Der Rathausplatz soll mit Bäumen begrünt werden, nachdem es dort im Sommer aktuell kaum Schatten gibt. Foto: Peter Fastl

Weder die Maximilianstraße noch der Rathausplatz sind Orte, an denen man sich an heißen Tagen gerne aufhalten mag. In der Maximilianstraße könnte man sogar weiter gehen: Abgesehen von einem Bummel bzw. einem Cafébesuch im kurzen, südlichen Teil bietet die Prachtmeile derzeit insgesamt wenig Aufenthaltsqualität. Ein freier Blick auf die Ulrichskirchen und die Patrizierhäuser sind für eine so bedeutende Straße zu wenig.

