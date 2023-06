Grüne Welle in Augsburg ist zum Scheitern verurteilt

Plus Autofahrer müssen sich vom Gedanken verabschieden, dass sie auf Hauptstraßen zügig vorankommen. Andere Verkehrsteilnehmer haben Vorfahrt.

Es klingt doch eigentlich gut: Wenn ich als Autofahrer nicht ewig an roten Ampeln stehe, trage auch ich einen kleinen Teil zum Klimaschutz bei. Die Forderung nach einer grünen Welle ist insofern nachvollziehbar. Nur: Die Umsetzung kann und wird auch nie in Augsburg funktionieren.

Der Stadt Augsburg kann man hier keinen Vorwurf machen. Vielmehr sind es die Rahmenbedingungen, die eine Umsetzung der grünen Welle extrem problematisch machen. Wenn auf Hauptverkehrsachsen viel Verkehr herrscht, staut es sich ohnehin. Ein an die Geschwindigkeitsbeschränkung angepasstes Tempo ist illusorisch. Autofahrer quälen sich lediglich voran.