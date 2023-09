Grüngut-Abholung in Augsburg: Warum nicht gleich so?

Plus Nach dem Unwetter am Samstag gab es seitens der Stadt zunächst keine Sonderlösung für betroffene Bürger. Nun präsentiert die Stadt doch eine Möglichkeit.

An vielen Stellen in Augsburg ist von dem Unwetter, das am Samstag über Augsburg und die Region hinweg zog, nichts mehr zu sehen. Und dann gibt es Bereiche in der Stadt, die es besonders hart traf: Hagelkörner säumten Straßen und Gärten, dass es wirkte, als hätte es Ende August geschneit. Autos, Häuser und Schuppen, Gartenmöbel und vor allem Bäume, Sträucher und Blumen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nicht ohne Grund schrieb Stadträtin Margarete Heinrich bereits am Sonntag eine Mail an Oberbürgermeisterin Eva Weber und Umweltreferent Reiner Erben mit der Bitte, ob es für betroffene Bürgerinnen und Bürger ein Entgegenkommen bei der Entsorgung der Grünabfälle geben könne, was die Aufräumarbeiten massiv erleichtern würde.

Das Unwetter hat am Samstag einige Gärten und Grünflächen verwüstet. Nun gibt es einen Sonderabholungstermin für Grüngut. Foto: Silvio Wyszengrad

Für Kopfschütteln sorgte Tage später das Antwortschreiben aus dem Umweltreferat: Stadträtin Heinrich wurde mitgeteilt, dass es keine Sonderlösung gebe, weil bis dahin "keine erhöhte Grüngut-Abgabe" festgestellt worden sei. Stattdessen wurde auf das Angebot einer Grüngutabholung per Terminvereinbarung hingewiesen, was es beim städtischen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) ganzjährig gibt. Dieses Schreiben war nicht nachvollziehbar. Schließlich gibt es solch ein Unwetter nicht alle Tage. Wenn nicht bei solch einem Unglück, wann dann will man als Bürger die Stadt hinter sich wissen, die einem unterstützend unter die Arme greift?

