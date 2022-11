Grundstücksverkäufe am Flughafen Augsburg nicht um jeden Preis

Plus Das Gewerbegebiet am Airport findet endlich Investoren. Weiterer Platz ist vorhanden. Die Stadt Augsburg muss etwas bremsen.

Freie Grundstücke am Gewerbegebiet beim Augsburger Flughafen wurden bis vor wenigen Jahren nahezu wie Sauerbier angeboten. Der Augsburg Airpark, wie das Areal genannt wird, kam nicht in Fahrt. Dies hat sich mittlerweile geändert. Die Stadt Augsburg hat Käufer gefunden. Wer entlang des Kaisersees unterwegs ist, der auf der gegenüberliegenden Seite liegt, nimmt die Neubauten wahr.