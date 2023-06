Güterverkehr auf der Schiene: Auf Augsburg rollt was zu

Plus Der Ausbau des Knotens Augsburg und der Strecke nach Ulm wird Verbesserungen im Personenverkehr bringen. Der Güterverkehr sollte sie nicht verwässern.

Es war sinnvoll, noch einmal genau auf die künftigen Abläufe und Zugzahlen im Augsburger Hauptbahnhof zu schauen, bevor das Projekt Augsburg-Ulm weiterentwickelt wird, denn nur was dem Projekt konkret zugeschrieben werden kann, wird auch im Rahmen des Projekts vom Bund finanziert. Das erste Gutachten, muss man im Nachhinein sagen, hat die Situation zu oberflächlich betrachtet – in der Theorie hätte alles geklappt, in der Praxis nicht. Nun muss der Knoten Augsburg – bisher nicht Bestandteil von Ulm-Augsburg – aufgemöbelt werden, um die künftigen Zugmengen zu bewältigen.

Ein Güterzug auf Durchfahrt im Augsburger Hauptbahnhof. Foto: Anika Taiber (Archivbild)

Mehr Fernverkehr ist gut für die Anbindung der Region, von mehr Nahverkehr werden der Ballungsraum und speziell die Stadt Augsburg noch mehr profitieren. Eine Erhöhung des Angebots, das hat die Einführung des Regio-Schienen-Takts gezeigt, kann auch eine Erhöhung der Fahrgastzahlen zur Folge haben – ein wichtiger Baustein, um den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren. Noch ist man von einem S-Bahn-Standard mit minutengenauen Takten und dichtem Angebot zumindest auf manchen Streckenästen in der Region aber weit weg.

