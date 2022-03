Für Ukrainer gibt es auf dem Arbeitsmarkt in Augsburg eine Hürde

Plus Viele Branchen suchen nach neuen Mitarbeitern. Damit Flüchtlinge und Firmen in Augsburg voneinander profitieren, muss eine Voraussetzung erfüllt sein.

Der Wunsch scheint auf beiden Seiten vorhanden zu sein: Auf der einen Seite die ukrainischen Frauen und auch Männer, die nach Deutschland und Augsburg gekommen sind und lieber früher als später einer Arbeit nachgehen wollen. Auf der anderen Seite eine Vielzahl von Arbeitgebern unterschiedlichster Sparten, die händeringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. Ob in der Logistik, Gastronomie, Hotellerie, Pflege oder Kinderbetreuung – der Arbeitsmarkt kann arbeitswillige Menschen aufnehmen. Das hat er bereits in den vergangenen Jahren bewiesen.